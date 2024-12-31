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Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге

Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге.

В четвертьфинале они победили Юки Бхамбри и Албано Оливетти – 6:4, 7:6(5). При счете 5:6 во втором сете они отыграли сетбол.

В одиночке оба начнут турнир со второго круга: Рублев встретится с Фабианом Марожаном, Хачанов – с Кеи Нисикори.

Опубликовала: Любовь Энина
logoАндрей Рублев
logoКарен Хачанов
Албано Оливетти
Юки Бхамбри
logoATP
logoPrudential Hong Kong Tennis Open
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