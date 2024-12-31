Рублев и Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге

Андрей Рублев и Карен Хачанов вышли в полуфинал парного турнира в Гонконге.

В четвертьфинале они победили Юки Бхамбри и Албано Оливетти – 6:4, 7:6(5). При счете 5:6 во втором сете они отыграли сетбол.

В одиночке оба начнут турнир со второго круга: Рублев встретится с Фабианом Марожаном , Хачанов – с Кеи Нисикори .