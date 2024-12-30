Рыбакина после победы над Саккари по-русски поздравила отца с днем рождения
Елена Рыбакина поздравила отца с днем рождения после победы над Марией Саккари.
Рыбакину обыграла гречанку на групповом этапе United Cup (6:4, 6:3).
«С днем рождения, папа», – сказала Рыбакина по-русски и помахала рукой в камеру.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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