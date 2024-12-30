Рыбакина после победы над Саккари по-русски поздравила отца с днем рождения

Елена Рыбакина поздравила отца с днем рождения после победы над Марией Саккари.

Рыбакину обыграла гречанку на групповом этапе United Cup (6:4, 6:3). «С днем рождения, папа», – сказала Рыбакина по-русски и помахала рукой в камеру. Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе