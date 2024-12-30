Котов проиграл в финале квалификации в Гонконге

86-я ракетка мира Павел Котов не смог выйти в основную сетку турнира в Гонконге.

В финале квалификации первый сеяный уступил Марку-Андреа Хуслеру – 6:7(7), 4:6. В первом круге россиянин прошел Валентена Руайе – 3:6, 7:5, 7:6(5). Кроме Хуслера, в основу пробились Габриэль Диалло (2), Франческо Пассаро (4) и Алехандро Моро-Каньяс.