1

Котов проиграл в финале квалификации в Гонконге

86-я ракетка мира Павел Котов не смог выйти в основную сетку турнира в Гонконге.

В финале квалификации первый сеяный уступил Марку-Андреа Хуслеру – 6:7(7), 4:6.

В первом круге россиянин прошел Валентена Руайе – 3:6, 7:5, 7:6(5).

Кроме Хуслера, в основу пробились Габриэль Диалло (2), Франческо Пассаро (4) и Алехандро Моро-Каньяс.

Опубликовал: Кирилл Куценко
logoМарк-Андреа Хуслер
logoATP
logoПавел Котов
logoPrudential Hong Kong Tennis Open
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Окленд (WTA). Эрика Андреева играет с Волынец, Осака вышла во 2-й круг, Сан, Стивенс выбыли
122 минуты назадLive
Брисбен (ATP). Руне играет с Лехечкой, Димитров вышел во 2-й круг, Берреттини, Гоффен, Табило выбыли
440 минут назадLive
United Cup. Групповой этап. 2-й тур. Польша играет с Норвегией, Великобритания победила Аргентину, Германия – Бразилию, Италия – Швейцарию, Канада уступила США
745 минут назадLive
Гонконг (ATP). 1-й круг. Сафиуллин борется с Марожаном, Сонего – с Накашимой, Норри сыграет с Тьеном, Дардери выбыл
2сегодня, 07:25Live
United Cup. Групповой этап. 3-й тур. Германия сыграет с Китаем, Казахстан победил Грецию и вышел в 1/4 финала
сегодня, 07:20
Рыбакина после победы над Саккари по-русски поздравила отца с днем рождения
2сегодня, 06:58Фото
Брисбен (WTA). Потапова сыграет с Богдан, П. Кудерметова, Блинкова вышли во 2-й круг, В. Кудерметова, Рахимова выбыли
14сегодня, 06:50Live
Оже-Альяссим о камбэке в матче с Фрицем: «Эта победа порадовала меня и всю команду, потому что иногда кажется, что ты прилагаешь усилия, но не получаешь результат»
вчера, 20:51
Фриц об оскорблениях в директе после упущенной подачи на матч: «Новый теннисный сезон официально стартовал»
3вчера, 18:35
Арина Соболенко: «Два года работаю со стилистом, и мне по кайфу. Мне подобрали цветовую гамму, объяснили, что как работает»
7вчера, 18:03
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00
Рекомендуем