Котов проиграл в финале квалификации в Гонконге
86-я ракетка мира Павел Котов не смог выйти в основную сетку турнира в Гонконге.
В финале квалификации первый сеяный уступил Марку-Андреа Хуслеру – 6:7(7), 4:6.
В первом круге россиянин прошел Валентена Руайе – 3:6, 7:5, 7:6(5).
Кроме Хуслера, в основу пробились Габриэль Диалло (2), Франческо Пассаро (4) и Алехандро Моро-Каньяс.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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