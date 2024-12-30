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Гонконг (ATP). 1-й круг. Сафиуллин сыграет с Марожаном, Сонего – с Накашимой, Норри – с Тьеном

Роман Сафиуллин сыграет с Фабианом Марожаном в первом круге в Гонконге.

Bank of China Hong Kong Tennis Open

Гонконг, Китай

30 декабря 2024 – 5 января 2025

ATP 250

Призовой фонд – 766 290 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Опубликовала: Любовь Энина
logoATP
logoPrudential Hong Kong Tennis Open
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