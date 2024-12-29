Фриц об оскорблениях в директе после упущенной подачи на матч: «Новый теннисный сезон официально стартовал»

Тэйлор Фриц получил оскорбительные сообщения после поражения на United Cup.

Фриц вел 6:4, 5:3 в матче против Феликса Оже-Альяссима, но в итоге канадец победил 4:6, 7:5, 6:3.

Американец опубликовал скриншот сообщений с оскорблениями и угрозами. Один из отправителей обвинил игрока в сливе матча.

«Новый теннисный сезон официально стартовал. Мы вернулись 😂», – написал Фриц.