Фриц об оскорблениях в директе после упущенной подачи на матч: «Новый теннисный сезон официально стартовал»
Тэйлор Фриц получил оскорбительные сообщения после поражения на United Cup.
Фриц вел 6:4, 5:3 в матче против Феликса Оже-Альяссима, но в итоге канадец победил 4:6, 7:5, 6:3.
Американец опубликовал скриншот сообщений с оскорблениями и угрозами. Один из отправителей обвинил игрока в сливе матча.
«Новый теннисный сезон официально стартовал. Мы вернулись 😂», – написал Фриц.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @Taylor_Fritz97
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем