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Джокович о работе с Марреем: «Мы провели вместе прекрасные 10 дней. Он очень скрупулезный, преданный делу человек, большой профессионал»

Новак Джокович поделился первыми впечатлениями от сотрудничества с Энди Марреем.

«Здорово вдруг оказаться по одну сторону сетки, потому что он был одним из моих главных соперников. Мне было непривычно делиться с ним тем, что я чувствую на корте, о чем думаю, как воспринимаю свою игру. Но я очень рад и благодарен, что он согласился поработать со мной в Австралии.

Мы провели вместе прекрасные 10 дней. Я наслаждался каждым моментом. Он очень скрупулезный, преданный делу человек, большой профессионал. Меня это не удивляет, потому что я много лет знал его как игрока. Тренерство для него новый опыт, и для нас обоих сотрудничество в качестве игрока и тренера стало некоторым сюрпризом.

У него уникальный взгляд на мою игру, поскольку он был одним из моих главных соперников. Он знает все плюсы и минусы моей игры. Еще совсем недавно он сам играл в туре, поэтому знает всех лучших игроков мира, молодежь, их слабые и сильные стороны. Так что я жду с нетерпением.

Мне кажется, у него свежий взгляд на мою игру, и я считаю, что это обязательно пойдет мне на пользу. Кроме того, я уверен, что мы отлично сработаемся благодаря его чемпионскому характеру».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
logoНовак Джокович
logoЭнди Маррей
logoATP
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