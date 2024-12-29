Джокович о работе с Марреем: «Мы провели вместе прекрасные 10 дней. Он очень скрупулезный, преданный делу человек, большой профессионал»
«Здорово вдруг оказаться по одну сторону сетки, потому что он был одним из моих главных соперников. Мне было непривычно делиться с ним тем, что я чувствую на корте, о чем думаю, как воспринимаю свою игру. Но я очень рад и благодарен, что он согласился поработать со мной в Австралии.
Мы провели вместе прекрасные 10 дней. Я наслаждался каждым моментом. Он очень скрупулезный, преданный делу человек, большой профессионал. Меня это не удивляет, потому что я много лет знал его как игрока. Тренерство для него новый опыт, и для нас обоих сотрудничество в качестве игрока и тренера стало некоторым сюрпризом.
У него уникальный взгляд на мою игру, поскольку он был одним из моих главных соперников. Он знает все плюсы и минусы моей игры. Еще совсем недавно он сам играл в туре, поэтому знает всех лучших игроков мира, молодежь, их слабые и сильные стороны. Так что я жду с нетерпением.
Мне кажется, у него свежий взгляд на мою игру, и я считаю, что это обязательно пойдет мне на пользу. Кроме того, я уверен, что мы отлично сработаемся благодаря его чемпионскому характеру».
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