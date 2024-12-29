Оже-Альяссим о камбэке в матче с Фрицем: «Эта победа порадовала меня и всю команду, потому что иногда кажется, что ты прилагаешь усилия, но не получаешь результат»

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал победу над Тэйлором Фрицем на United Cup.

Канадец выиграл 4:6, 7:5, 6:3, во втором сете уйдя со счета 3:5 и подачи на матч.

Позже канадцы проиграли решающую пару.

– Во втором сете вы проигрывали 3:5, а в первом вам понадобилась медицинская помощь из-за травмы спины. Как вам удалось переломить ход матча?

– В начале матча, может быть, при счете 1:3, я скользил при ударе с форхенда и почувствовал что-то в спине. Ничего нового. Я подумал: ладно, может быть, вызову физио, и тогда, надеюсь, станет легче». Сейчас спина до сих пор немного зажата, но в целом все хорошо. Я с этим справился, и матч продолжился. Чувствую себя отлично. Спасибо физио за помощь.

– Как ваша спина? Что именно случилось?

– У нас тяжелый вид спорта. Покрытие создает нагрузку на тело и суставы. Такое случается. Надеюсь, мы с командой придумаем, что сделать, чтобы это не происходило слишком часто. Все нормально. Сегодня так случилось.

– Это ваша первая победа над соперником из топ-5 на харде за два года. Как это влияет на ваш настрой на ближайшие недели?

– Никто не может предсказать будущее. Я упорно тренируюсь и лучше чувствую себя физически. Эта победа порадовала меня и всех, кто ежедневно со мной работает, потому что иногда кажется, что ты тренируешься, прилагаешь усилия, но не всегда получаешь результат.

Тэйлор на данный момент один из лучших игроков в мире. Он тоже много работает, уделяет тренировкам много времени, он амбициозен. Мне очень приятно, что сегодня я перевернул матч в свою пользу, потому что это порадовало всю команду.