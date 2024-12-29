Серена о тренировке на корте под дождем: «Когда любишь что-то, всегда найдешь способ заниматься этим делом и получать удовольствие»
Серена Уильямс показала, как тренирует на корте под дождем.
«Когда любишь что-то, неважно, идет дождь или светит солнце, ты всегда найдешь способ заниматься этим делом и получать удовольствие 🥰🥰».
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: @serenawilliams
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