Пегула и Томлянович снялись с турнира в Брисбене

Джессика Пегула и Айла Томлянович снялись с турнира WTA 500 в Брисбене.

Причиной отказа американки стала травма колена. Ее заменит Сюзан Ламенс.

Томлянович повредила колено в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг и пропустит не только турнир в Брисбене, но и в Хобарте. Австралийка сообщила , что не готова к соревнованиям на 100% и отказалась от wild card, который теперь передадут другой теннисистке.