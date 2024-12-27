Пегула и Томлянович снялись с турнира в Брисбене
Джессика Пегула и Айла Томлянович снялись с турнира WTA 500 в Брисбене.
Причиной отказа американки стала травма колена. Ее заменит Сюзан Ламенс.
Томлянович повредила колено в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг и пропустит не только турнир в Брисбене, но и в Хобарте. Австралийка сообщила, что не готова к соревнованиям на 100% и отказалась от wild card, который теперь передадут другой теннисистке.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @BrisbaneTennis
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