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Зверев обошел Алькараса по призовым за 2024-й, Рублев – Джоковича

ATP опубликовала финальные списки призовых за 2024-й.

В них учтены выплаты из бонусного пула, а также призовые за Кубок Дэвиса. После этого Александр Зверев и Андрей Рублев прибавили по одной строчке. Зверев обошел Карлоса Алькараса, а Рублев – Новака Джоковича.

  1. Янник Синнер – $19 735 703

  2. Александр Зверев – $11 501 623

  3. Карлос Алькарас – $10 358 429

  4. Тэйлор Фриц – $8 250 064

  5. Даниил Медведев – $6 519 660

  6. Каспер Рууд – $5 744 515

  7. Андрей Рублев – $5 589 848

  8. Новак Джокович – $4 421 915

  9. Алекс де Минаур – $4 352 277

  10. Стефанос Циципас – $4 293 441

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
logoАлександр Зверев
logoКарлос Алькарас
logoЯнник Синнер
logoКубок Дэвиса
logoТэйлор Фриц
logoДаниил Медведев
logoНовак Джокович
logoАндрей Рублев
logoКаспер Рууд
logoСтефанос Циципас
logoАлекс де Минаур
деньги
logoATP
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