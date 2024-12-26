Зверев обошел Алькараса по призовым за 2024-й, Рублев – Джоковича
ATP опубликовала финальные списки призовых за 2024-й.
В них учтены выплаты из бонусного пула, а также призовые за Кубок Дэвиса. После этого Александр Зверев и Андрей Рублев прибавили по одной строчке. Зверев обошел Карлоса Алькараса, а Рублев – Новака Джоковича.
Янник Синнер – $19 735 703
Александр Зверев – $11 501 623
Карлос Алькарас – $10 358 429
Тэйлор Фриц – $8 250 064
Даниил Медведев – $6 519 660
Каспер Рууд – $5 744 515
Андрей Рублев – $5 589 848
Новак Джокович – $4 421 915
Алекс де Минаур – $4 352 277
Стефанос Циципас – $4 293 441
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: официальный сайт ATP
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