Зверев обошел Алькараса по призовым за 2024-й, Рублев – Джоковича

ATP опубликовала финальные списки призовых за 2024-й.

В них учтены выплаты из бонусного пула, а также призовые за Кубок Дэвиса . После этого Александр Зверев и Андрей Рублев прибавили по одной строчке. Зверев обошел Карлоса Алькараса, а Рублев – Новака Джоковича.