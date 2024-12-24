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  • Болтер о том, что сыграет с Австралией де Минаура на United Cup: «Не скажу, что я в восторге от перспективы соперничать с Алексом, но мы спокойно это воспринимаем»
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Болтер о том, что сыграет с Австралией де Минаура на United Cup: «Не скажу, что я в восторге от перспективы соперничать с Алексом, но мы спокойно это воспринимаем»

Кэти Болтер высказалась о встрече Великобритании с Австралией на United Cup.

Она сыграет против сборной, за которую выступает ее жених Алекс де Минаур, 1 января. Болтер встретится с Оливией Гадеки, де Минаур – с Джеком Дрэйпером. Составы на микст пока неизвестны.

В 2024-м Великобритания тоже играла с Австралией. Болтер выступила в миксте, де Минаур – нет.

«Не скажу, что я в восторге от перспективы снова с ним соперничать. Он игрок топ-10 и знает, что делает, это одна сторона. Но есть и личная сторона, которая осложняет ситуацию, но в то же время является приятным поводом. Я очень жду матча и думаю, что будет отличная атмосфера. Играть с Австралией всегда весело. Мы точно не фавориты, так что пусть все давление ляжет на них.

Мы [с Алексом] спокойно это воспринимаем. Мы любим подшучивать друг над другом, и мне кажется, что к этой ситуации мы относимся так же. Мы знаем, что мы поддерживаем друг друга. Этот турнир – важный старт сезона для нас обоих, и мы всегда будем делать все возможное для наших стран. В конечном счете мы все равно придем домой, будем вместе и через это пройдем тоже вместе.

Вряд ли он будет болеть за меня на корте, но кто знает. Люди преподносят сюрприз. Я всегда поддерживаю его и то, что он делает. Эта встреча уникальна, я к такому не привыкла. Мы просто постараемся как можно лучше справиться. И я буду поддерживать его в ложе на всех остальных турнирах».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Fox
logoКэти Болтер
logoАлекс де Минаур
logoWTA
logoATP
logoUnited Cup
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