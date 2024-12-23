Алькарас сыграет на турнире в Дохе
Третья ракетка мира Карлос Алькарас в 2025-м впервые сыграет в Дохе.
Со следующего сезона этот турнир будет относиться к категории ATP 500.
Ранее стало известно, что в Дохе сыграют Янник Синнер, Новак Джокович, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Алекс де Минаур и Григор Димитров.
Соревнования начнутся 17 февраля.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: qatartennis.org
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