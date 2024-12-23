Алькарас сыграет на турнире в Дохе

Третья ракетка мира Карлос Алькарас в 2025-м впервые сыграет в Дохе.

Со следующего сезона этот турнир будет относиться к категории ATP 500.

Ранее стало известно, что в Дохе сыграют Янник Синнер, Новак Джокович, Даниил Медведев, Андрей Рублев, Алекс де Минаур и Григор Димитров.

Соревнования начнутся 17 февраля.