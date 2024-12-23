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  • Двукратного чемпиона «Больших шлемов» в паре Перселла временно отстранили за употребление допинга
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Двукратного чемпиона «Больших шлемов» в паре Перселла временно отстранили за употребление допинга

Макс Перселл признался в нарушении антидопинговых правил.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) временно отстранило австралийца из-за использования «запрещенного метода» в антидопинговых правилах.

26-летний Перселл признал вину и попросил о временной дисквалификации. Отстранение вступило в силу 12 декабря. Рассмотрение дела продолжается, сроки отстранения будут установлены позднее.

Перселл – чемпион «Уимблдона»-2022 и US Open-2024 в парном разряде. В одиночном рейтинге он занимает 105-ю позицию.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ITIA
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Макс Перселл
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