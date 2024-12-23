Двукратного чемпиона «Больших шлемов» в паре Перселла временно отстранили за употребление допинга

Макс Перселл признался в нарушении антидопинговых правил.

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) временно отстранило австралийца из-за использования «запрещенного метода» в антидопинговых правилах.

26-летний Перселл признал вину и попросил о временной дисквалификации. Отстранение вступило в силу 12 декабря. Рассмотрение дела продолжается, сроки отстранения будут установлены позднее.

Перселл – чемпион «Уимблдона»-2022 и US Open-2024 в парном разряде. В одиночном рейтинге он занимает 105-ю позицию.