Двукратного чемпиона «Больших шлемов» в паре Перселла временно отстранили за употребление допинга
Макс Перселл признался в нарушении антидопинговых правил.
Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) временно отстранило австралийца из-за использования «запрещенного метода» в антидопинговых правилах.
26-летний Перселл признал вину и попросил о временной дисквалификации. Отстранение вступило в силу 12 декабря. Рассмотрение дела продолжается, сроки отстранения будут установлены позднее.
Перселл – чемпион «Уимблдона»-2022 и US Open-2024 в парном разряде. В одиночном рейтинге он занимает 105-ю позицию.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ITIA
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