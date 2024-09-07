Перселл и Томпсон выиграли US Open в паре

Макс Перселл и Джордан Томпсон выиграли парный US Open. В финале австралийцы победили Кевина Кравица и Тима Пюца со счетом 6:4, 7:6(4).

Для Перселла это второй титул «Большого шлема» – в 2022-м он выиграл «Уимблдон» вместе с Мэттью Эбденом. Для Томпсона же это первый «Шлем» – ранее его лучшим результатом был финал парного «Уимблдона» в этом сезоне.

Вместе Перселл и Томпсон выиграли пять титулов. Всего для Перселла это восьмой титул в паре, для Томпсона – седьмой.