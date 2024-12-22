Рублев, Шаповалов, Рыбакина и Гарсия выиграли командный выставочный турнир в Абу-Даби
Команда Falcons победила на командном выставочном турнире World Tennis League.
Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Елена Рыбакина и Каролин Гарсия в финале со счетом 20:16 по геймам обыграли Джордана Томпсона, Самита Нагала, Мирру Андрееву и Арину Соболенко.
Результаты всех матчей финала:
Каролин Гарсия / Елена Рыбакина – Мирра Андреева / Арина Соболенко – 6:7(5)
Елена Рыбакина – Мирра Андреева – 2:6
Андрей Рублев / Денис Шаповалов – Джордан Томпсон / Самит Нагал – 6:2
Андрей Рублев – Самит Нагал 6:1
Опубликовано: Алёна Майорова
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