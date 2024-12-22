Кристофер Юбенкс: «Гауфф станет первой ракеткой мира – думаю, в следующем году»
Кристофер Юбенкс предположил, какой ракеткой мира будет Коко Гауфф в 2025-м.
«Мы уже видели, что она так хороша в таком юном возрасте – думаю, можно с уверенностью сказать, что она станет первой ракеткой мира. Несмотря на то, что ей нужно много очков, думаю, она это сделает в следующем году.
Это не только из-за того, что мы видели в конце года на итоговом, где она взяла титул, но и из-за ее результатов раньше. В 2021-м ее наивысшим рейтингом была 19-я строчка, в 2022-м – четвертая, 2023-м – третья, а в этом – вторая. Она прогрессирует с каждым годом. Ей осталась всего одна позиция до первой ракетки».
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Tennis365
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