Кристофер Юбенкс: «Гауфф станет первой ракеткой мира – думаю, в следующем году»

Кристофер Юбенкс предположил, какой ракеткой мира будет Коко Гауфф в 2025-м.

«Мы уже видели, что она так хороша в таком юном возрасте – думаю, можно с уверенностью сказать, что она станет первой ракеткой мира. Несмотря на то, что ей нужно много очков, думаю, она это сделает в следующем году.

Это не только из-за того, что мы видели в конце года на итоговом, где она взяла титул, но и из-за ее результатов раньше. В 2021-м ее наивысшим рейтингом была 19-я строчка, в 2022-м – четвертая, 2023-м – третья, а в этом – вторая. Она прогрессирует с каждым годом. Ей осталась всего одна позиция до первой ракетки».