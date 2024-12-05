Алькарас о приглашении в команду второго тренера: «Теперь меня слушают гораздо больше, чем раньше»

Карлос Алькарас рассказал, как Хуан Карлос Ферреро отреагировал на приглашение в команду Самуэля Лопеса.

«Они полностью доверяют друг другу, и для меня будет очень полезно путешествовать с ними обоими. Думаю, благодаря этому я вырасту как игрок.

Теперь меня слушают гораздо больше, чем раньше, когда мне было 16 и мне нечего было сказать. Рот был закрыт, а уши открыты», – пошутил Алькарас.