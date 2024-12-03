К команде Алькараса присоединится бывший тренер Каррено-Бусты (Marca)

В команде Карлоса Алькараса появится второй тренер по теннису.

Хуану Карлосу Ферреро будет помогать Самуэль Лопес, который до этого девять лет работал с Пабло Каррено-Бустой .

Лопес уже сотрудничал с Алькарасом на «Мастерсе» в Майами в 2022-м, на двух последних турнирах в Queen’s Club и на Australian Open-2024.

Как сообщает Marca, первым совместным Алькараса и Лопеса в новом сезоне станет Роттердам.