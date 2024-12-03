К команде Алькараса присоединится бывший тренер Каррено-Бусты (Marca)
В команде Карлоса Алькараса появится второй тренер по теннису.
Хуану Карлосу Ферреро будет помогать Самуэль Лопес, который до этого девять лет работал с Пабло Каррено-Бустой.
Лопес уже сотрудничал с Алькарасом на «Мастерсе» в Майами в 2022-м, на двух последних турнирах в Queen’s Club и на Australian Open-2024.
Как сообщает Marca, первым совместным Алькараса и Лопеса в новом сезоне станет Роттердам.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Marca
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости