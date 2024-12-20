Калинская снялась для обложки австралийского Harper’s Bazaar

Анна Калинская стала героиней кавер-стори австралийской версии Harper’s BAZAAR.

В журнале вышел материал о выступлениях россиянки в 2024-м. «Для меня самым большим уроком стала травма», – сказала Калинская о своем прорыве и дебюте в топ-20.

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