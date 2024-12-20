Бруксби о расстройстве аутистического спектра: «Я не говорил до четырех лет. Мне повезло, что родители отказались сдаваться»
«Пришло время поделиться тем, о чем я молчал всю свою жизнь. В очень раннем детстве мне поставили диагноз «тяжелая форма расстройства аутистического спектра». Я не говорил до четырех лет. Мне требовалось 40 часов интенсивной ABA-терапии в неделю.
Моя мама никогда не сдавалась и делала все, чтобы мне помочь. Без нее я бы не был там, где нахожусь сейчас. Мне повезло, что родители отказались сдаваться.
Я решил, что пришло время рассказать свою историю. Надеюсь, это вдохновит семьи никогда не сдаваться.
Последние 23 месяца были для меня очень тяжелыми [из-за дисквалификации]. Окружите себя хорошими людьми и никогда не сдавайтесь. Я благодарен, что могу вернуться в профессиональный теннис в Австралии. Скоро увидимся!» – сказал Бруксби.
Напомним, Бруксби дисквалифицировали на 13 месяцев за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период.
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