Бруксби о расстройстве аутистического спектра: «Я не говорил до четырех лет. Мне повезло, что родители отказались сдаваться»

Дженсон Бруксби рассказал, как живет с расстройством аутистического спектра.

«Пришло время поделиться тем, о чем я молчал всю свою жизнь. В очень раннем детстве мне поставили диагноз «тяжелая форма расстройства аутистического спектра». Я не говорил до четырех лет. Мне требовалось 40 часов интенсивной ABA-терапии в неделю.

Моя мама никогда не сдавалась и делала все, чтобы мне помочь. Без нее я бы не был там, где нахожусь сейчас. Мне повезло, что родители отказались сдаваться.

Я решил, что пришло время рассказать свою историю. Надеюсь, это вдохновит семьи никогда не сдаваться.

Последние 23 месяца были для меня очень тяжелыми [из-за дисквалификации]. Окружите себя хорошими людьми и никогда не сдавайтесь. Я благодарен, что могу вернуться в профессиональный теннис в Австралии. Скоро увидимся!» – сказал Бруксби.

Напомним, Бруксби дисквалифицировали на 13 месяцев за пропуск трех допинг-тестов во внесоревновательный период.