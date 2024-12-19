Бруксби об аутизме: «В детстве по 40 часов в неделю занимался с психотероапевтами, чтобы начать говорить»

Дженсон Бруксби рассказал об аутизме, диагностированным еще в раннем детстве.

«Я не хотел держать в себе.

Очевидно, что это личная тема, которую даже с людьми, с которыми чувствуешь себя очень комфортно – по крайней мере, в течение долгого времени, – нельзя было просто так поднять в разговоре. Но я всегда об этом думал и хотел насчет этого поговорить».

Бруксби рассказал, что в детстве проводил около 40 часов неделю с психотерапевтами, «просто чтобы начать говорить, а потом стать лучше в общении и социальных взаимодействиях». Он отметил, что аутизм «делает его жизнь немного сложнее» – из-за этого у него бывают вспышки агрессии, когда он, к примеру, расстроен ударами. Но на корте считает его «сильной стороной в ответственные моменты», которая помогает ему «долгое время хорошо концентрироваться на двух-трех определенных деталях».