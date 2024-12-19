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Абу-Даби. Командный выставочный турнир. Мирра Андреева и Соболенко играют против Рыбакиной и Гарсии, Рублев поборется с Томпсоном, Швентек – с Паолини

В Абу-Даби начался командный выставочный турнир World Tennis League.

World Tennis League

Абу-Даби, ОАЭ

19 – 22 декабря

Крытые корты, хард

Групповой этап

Falcons – Hawks (начало в 12:00 по московскому времени):

Каролин Гарсия / Елена Рыбакина – Мирра Андреева / Арина Соболенко

Елена Рыбакина – Арина Соболенко

Андрей Рублев / Денис Шаповалов – Джордан Томпсон / Самит Нагал

Андрей Рублев – Джордан Томпсон

Eagles – Kites (начало в 16:00 по московскому времени):

Стефанос Циципас / Александр Шевченко – Ник Кириос / Каспер Рууд

Стефанос Циципас – Каспер Рууд

Паула Бадоса / Ига Швентек – Жасмин Паолини / Симона Халеп

Ига Швентек – Жасмин Паолини

Составы команд:

Eagles: Стефанос Циципас, Александр Шевченко, Ига Швентек, Паула Бадоса

Falcons: Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Елена Рыбакина, Каролин Гарсия

Hawks: Джордан Томпсон, Самит Нагал, Арина Соболенко, Мирра Андреева

Kites: Каспер Рууд, Ник Кириос, Жасмин Паолини, Симона Халеп

Опубликовано: Алёна Майорова
logoСтефанос Циципас
logoИга Швентек
logoАлександр Шевченко
logoАндрей Рублев
logoЕлена Рыбакина
logoДенис Шаповалов
logoПаула Бадоса
logoАрина Соболенко
logoКаролин Гарсия
logoДжордан Томпсон
logoМирра Андреева
logoНик Кириос
logoКаспер Рууд
logoЖасмин Паолини
logoСимона Халеп
Самит Нагал
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