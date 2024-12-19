Абу-Даби. Командный выставочный турнир. Мирра Андреева и Соболенко играют против Рыбакиной и Гарсии, Рублев поборется с Томпсоном, Швентек – с Паолини

В Абу-Даби начался командный выставочный турнир World Tennis League.

World Tennis League

Абу-Даби, ОАЭ

19 – 22 декабря

Крытые корты, хард

Групповой этап

Falcons – Hawks (начало в 12:00 по московскому времени):

Каролин Гарсия / Елена Рыбакина – Мирра Андреева / Арина Соболенко

Елена Рыбакина – Арина Соболенко

Андрей Рублев / Денис Шаповалов – Джордан Томпсон / Самит Нагал

Андрей Рублев – Джордан Томпсон

Eagles – Kites (начало в 16:00 по московскому времени):

Стефанос Циципас / Александр Шевченко – Ник Кириос / Каспер Рууд

Стефанос Циципас – Каспер Рууд

Паула Бадоса / Ига Швентек – Жасмин Паолини / Симона Халеп

Ига Швентек – Жасмин Паолини

Составы команд:

Eagles: Стефанос Циципас , Александр Шевченко , Ига Швентек , Паула Бадоса

Falcons: Андрей Рублев , Денис Шаповалов , Елена Рыбакина , Каролин Гарсия

Hawks: Джордан Томпсон , Самит Нагал, Арина Соболенко , Мирра Андреева

Kites: Каспер Рууд , Ник Кириос , Жасмин Паолини , Симона Халеп