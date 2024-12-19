Абу-Даби. Командный выставочный турнир. Мирра Андреева и Соболенко играют против Рыбакиной и Гарсии, Рублев поборется с Томпсоном, Швентек – с Паолини
World Tennis League
Абу-Даби, ОАЭ
19 – 22 декабря
Крытые корты, хард
Групповой этап
Falcons – Hawks (начало в 12:00 по московскому времени):
Каролин Гарсия / Елена Рыбакина – Мирра Андреева / Арина Соболенко
Елена Рыбакина – Арина Соболенко
Андрей Рублев / Денис Шаповалов – Джордан Томпсон / Самит Нагал
Андрей Рублев – Джордан Томпсон
Eagles – Kites (начало в 16:00 по московскому времени):
Стефанос Циципас / Александр Шевченко – Ник Кириос / Каспер Рууд
Стефанос Циципас – Каспер Рууд
Паула Бадоса / Ига Швентек – Жасмин Паолини / Симона Халеп
Ига Швентек – Жасмин Паолини
Составы команд:
Eagles: Стефанос Циципас, Александр Шевченко, Ига Швентек, Паула Бадоса
Falcons: Андрей Рублев, Денис Шаповалов, Елена Рыбакина, Каролин Гарсия
Hawks: Джордан Томпсон, Самит Нагал, Арина Соболенко, Мирра Андреева
Kites: Каспер Рууд, Ник Кириос, Жасмин Паолини, Симона Халеп
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