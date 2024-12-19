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  • Роддик об участии Алькараса в выставочных матчах: «Не хочу слышать, что у него было недостаточно длинное межсезонье, если в Австралии он будет не в лучшей формеx»
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Роддик об участии Алькараса в выставочных матчах: «Не хочу слышать, что у него было недостаточно длинное межсезонье, если в Австралии он будет не в лучшей формеx»

Энди Роддик высказался о выставочных турнирах, проходящих в межсезонье.

«Некоторые критикуют игроков: «Не жалуйтесь [на календарь тура], если потом ездите на выставочные турниры». Не буду говорить, что это неправильно, потому что тоже так считаю.

Мне вспомнился пример – и я не хочу нападать на этого парня, потому что он мне нравится. Он потрясающий игрок и ответственный гражданин, но однажды Каспер [Рууд] поехал с Рафой [Надалем] в тур по Южной Америке и потом неудачно начал сезон.

Или, например, Карлос [Алькарас]. Давайте говорить как есть. Он закончил играть [выставочные матчи] 6 декабря. Перед ними он провел неделю на Карибах с друзьями. Он уже отдохнул, немного потренировался и, очевидно, заработал большие деньги.

Разве стали бы мы в другой ситуации отговаривать кого-то делать свою работу за солидную плату? Но я не приемлю аргумент, что у него было недостаточно длинное межсезонье. Я не хочу слышать об этом в Австралии, если он будет не в лучшей форме. Вот и все. Я не хочу об этом слышать».

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: tennis365.com
logoКарлос Алькарас
logoКаспер Рууд
logoЭнди Роддик
logoATP
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