Плишкова планирует вернуться в тур в Индиан-Уэллс. Она еще не восстановилась после операции на голеностопе

Каролина Плишкова планирует вернуться к соревнованиям в марте.

Чешка травмировалась в втором круге US Open и перенесла операцию на левом голеностопе. Проблемы с ногой были у нее с февраля.

«Я все равно играла, но на уколах. Нагрузка оказалось слишком сильной, в Нью-Йорке я подвернула ногу – и все. Я надорвала два сухожилия, и пришлось делать операцию.

Дважды начиналась инфекция, мне давали два антибиотика. Ситуация развивалась не очень хорошо. Потребовалось много времени, чтобы все зажило.

Пока я не могу бегать, и до игры в теннис очень далеко. Я не хочу форсировать. Я уже допустила ошибку с травмой руки: полтора месяца играла с болью и так ничего и не выиграла. В этом нет никакого смысла. Так что я воспользуюсь защищенным рейтингом и, надеюсь, вернусь в марте в Индиан-Уэллс и Майами. Если, конечно, не случится очередного регресса.

Мне бы хотелось, чтобы болельщики снова меня увидели. Я не хочу закончить из-за травмы или просто выживать на корте. Я хочу нормально вернуться и еще поиграть. Плюс в том, что отдохнули другие части тела, например запястья, с которыми у меня были проблемы».