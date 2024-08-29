Плишкова снялась с матча против Паолини после трех розыгрышей

Каролина Плишкова снялась с матча против Жасмин Паолини во втором круге US Open

Чешка травмировала правую ногу в одном из первых розыгрышей.

К ней на корт вышел физио, но после перерыва чешка не смогла продолжить борьбу.

Она снялась при счете 30:15 в первом гейме.

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