Плишкова снялась с матча против Паолини после трех розыгрышей
Каролина Плишкова снялась с матча против Жасмин Паолини во втором круге US Open
Чешка травмировала правую ногу в одном из первых розыгрышей.
К ней на корт вышел физио, но после перерыва чешка не смогла продолжить борьбу.
Она снялась при счете 30:15 в первом гейме.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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