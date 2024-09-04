Плишкова перенесла операцию на левом голеностопе
Каролина Плишкова сделала операцию на левой ногеп
Она снялась со второго круга US Open против Жасмин Паолини после трех розыгрышей.
«Рада сообщить, что успешно перенесла операцию на сухожилиях левого голеностопа. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корты, но здоровье всегда на первом месте. Огромное спасибо медикам за помощь и всем вам за поддержку», – написала бывшая первая ракетка мира.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: инстаграм Плишковой
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости