Плишкова перенесла операцию на левом голеностопе

Каролина Плишкова сделала операцию на левой ногеп

Она снялась со второго круга US Open против Жасмин Паолини после трех розыгрышей.

«Рада сообщить, что успешно перенесла операцию на сухожилиях левого голеностопа. Я сделаю все возможное, чтобы как можно скорее вернуться на корты, но здоровье всегда на первом месте. Огромное спасибо медикам за помощь и всем вам за поддержку», – написала бывшая первая ракетка мира.