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Россиянам не запрещали приобретать билеты на Australian Open (ТАСС)

Россияне могут приобрести билеты на Australian Open-2025.

Покупать можно и с территории РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что организаторы ограничили покупку билетов для болельщиков с российскими номерами телефонов.

«Мы бы рекомендовали вам приобрести билеты онлайн перед посещением Открытого чемпионата Австралии по теннису. И вы все равно сможете совершать покупки, находясь в России, так же, как и за рубежом», – сообщили в пресс-службе.

Australian Open пройдет с 12 по 26 января.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ТАСС
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246 декабря, 15:44
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