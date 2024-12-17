Россиянам не запрещали приобретать билеты на Australian Open (ТАСС)

Россияне могут приобрести билеты на Australian Open-2025.

Покупать можно и с территории РФ, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу турнира.

Ранее «Чемпионат» сообщал , что организаторы ограничили покупку билетов для болельщиков с российскими номерами телефонов.

«Мы бы рекомендовали вам приобрести билеты онлайн перед посещением Открытого чемпионата Австралии по теннису. И вы все равно сможете совершать покупки, находясь в России, так же, как и за рубежом», – сообщили в пресс-службе.

Australian Open пройдет с 12 по 26 января.