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Australian Open запретил покупку билетов болельщикам с российскими номерами

Организаторы Australian Open ограничили покупку билетов для болельщиков с российскими номерами телефонов, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, система не дает сделать заказ по номеру с кодом «+7», так как в ней заблокированы соответствующие регионы.

Меры организаторов по запрету покупки билетов для россиян затронули зрителей из Казахстана, где используется аналогичный телефонный код. По словам представителей турнира, решение проблемы для казахстанских пользователей невозможно без разблокировки всего региона, что позволило бы оплачивать заказы и россиянам.

Australian Open-2025 пройдет с 12 по 26 января.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: «Чемпионат»
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