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Корнеева о соперничестве с Миррой Андреевой: «Это очень классная конкуренция. Часто думаю, что без меня не было бы ее, без нее не было бы меня»

Алина Корнеева высказалась о соперничестве и конкуренции с Миррой Андреевой.

– Я придерживаюсь того, что звездная болезнь – одна из самых больших проблем, которая может помешать дойти до цели. Когда у меня появляется хоть какая-то мысль, я думаю: «Так, это мне реально помешает. Я немного остановлюсь на своем пути, даже отойду назад. Так что зачем мне этим заниматься». Пока что я не вижу, откуда у меня может появиться звездная болезнь. Нет еще такого. Я была на Australian Open, и там я совсем никто.

– Я считаю, что конкуренция в теннисе безумно важна. Вы вместе варитесь по детям, друг друга знаете, сравниваете себя. Бывает элемент соперничества, зависти какой-то. Но это теннису очень помогает. Я помню, как будучи совсем детьми, Хачанов и Рублев сравнивали рейтинги друг друга. Это абсолютная реальная история – понедельник начинался с того, что пацаны проверяют рейтинги. Им было абсолютно по барабану, какое место, главное обойти друга. Расскажи, насколько для тебя важна конкуренция. Только честно. И была бы ты той Алиной Корнеевой, если бы не девочки вокруг тебя.

– Мне кажется, конкуренция – это одна из самых главных [вещей], что есть в спорте. Она существует в любом виде спорта и в жизни, это абсолютно нормально. Это то, что тебя постоянно подталкивает. Поэтому я довольна, что у меня реально была конкуренция. По 2007 году в РТТ были реально неплохие девочки, мы постоянно сравнивались и обходили друг друга по рейтингу. Поэтому это очень помогает, какая-то конкуренция тебя подталкивает всегда. Я рада, что она у меня есть.

Также, как я сказала, я иногда расслабляюсь, и тренеры мне говорят: «Так, ты расслабилась, а сейчас кто-то в другой стране работает больше, чем ты. Поэтому давай ты соберешься и начнешь лучше все делать».

– Мы с тобой общались на юниорском «Ролан Гаррос», который ты абсолютно блестяще завершила, и тогда тебя очень раздражали сравнения с Миррой Андреевой, которая уже выступала по взрослым и наделала шума. Раздражают ли тебя сейчас сравнения с Миррой?

– Это очень классная конкуренция, прям вообще топовая. Потому что я часто об этом думаю, разговариваю с командой, и я понимаю, что, скорее всего, если бы не было меня, не было бы ее. Если бы не было ее, скорее всего, я бы не добилась того, чего я добилась. И поэтому я очень рада этому сравнению. То, что мы из одной страны, одного года и мы друг друга подталкиваем, очень заряжает.

Когда кто-то из твоей страны выигрывает и добивается таких же результатов, ты думаешь: «Прикольно, мы вместе с детства и добиваемся одного и того же». Это опять же и мотивирует, и подталкивает, поэтому я очень надеюсь, что дай бог, у нас так и сложатся карьеры, что мы постоянно будем подталкивать друг друга, – сказала Корнеева в интервью «Больше!»

«Многие говорили, что можно и не запоминать, кто я такая». Мирра Андреева – о сезоне-2024, Олимпиаде и сестре

Наша юниорка взяла два «Шлема» за сезон. Алина Корнеева – дочь призера Олимпиады и фанатка Рыбакиной с Надалем

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoАлина Корнеева
logoWTA
logoМирра Андреева
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