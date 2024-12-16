Корнеева о первой встрече с Надалем: «Он для меня бог тенниса. Когда я его увидела, я заплакала»

Алина Корнеева рассказала, как Рафаэль Надаль поддержал ее после операции.

17-летняя россиянка тренируется в его академии в Манакоре. В апреле Корнеева перенесла операцию на кисти, а в сентябре вернулась к соревнованиям.

– Тебя навестил Надаль, это было в Барселоне. Расскажи, пожалуйста, его приход анонсировали или это было полной неожиданностью для всех?

– Да это не неожиданность, он не то чтобы там был ради меня. Был турнир ATP 500 в Барселоне, и он там, по-моему, проиграл за день до этого, а я прилетела снимать швы. Сижу такая, мне все вот это делают, и он заходит: у него там обследование было после турнира.

Он просто пожелал мне удачи. Он вообще такой классный человек (смеется) , потому что человек уже выиграл 22 «Шлема», плюс ему 36 лет (сейчас 38 – Спортс’’), и каждый раз, когда я вижу его в академии, он спрашивает, как у меня дела, как проходит реабилитация. И это так приятно, что такая известная личность интересуется.

И когда я его встретила в больнице, он меня обо всем расспросил и пожелал скорейшего выздоровления и как можно быстрее реабилитироваться.

– Про травмы он знает все.

– Да, потому что у него такая же была. Мне постоянно говорят: вот он такое делал, и ты такое будешь. У него была такая операция, у тебя такая же будет.

– Это приятно? Не то, что у Рафы были проблемы со здоровьем, а то, что есть пример, человек, который через подобное прошел.

– Да, во-первых, потому, что я начинаю думать, что я не одна такая и многие спортсмены, особенно теннисисты, через это прошли и знают уже, каково это. И я у него спрашивала, как долго это, как вы вытерпели это и какие-то советы, которые очень помогают расслабиться и меньше думать о проблеме.

– А вообще ваша первая встреча с Рафой была какая? Это было в академии, на турнире?

– Самая-самая первая [встреча была] три года назад, когда я первый раз приехала в академию. У меня тогда тренер был Габриэль Урпи, и он сказал: хочешь с ним увидеться? А он для меня ну прямо все, ну прямо бог тенниса. И когда я его увидела, он тренировался, и я где-то уже говорила, что я тогда заплакала.

– Ты даже говорила, что два дня потом плакала.

– Да, это реально.

– Твой папа рассказывал, что, когда он предложил тебе подойти сфотографироваться с Эшли Барти, ты сказала: она мне не нравится, я не пойду. Мне кажется, это повод поговорить о твоих принципах и характере. Как ты опишешь эти качества?

– Если известный человек мне не нравится, я никогда не подойду и не сфоткаюсь с ним. Зачем? Ты не нравишься – почему я должна с тобой фоткаться, хоть ты там великий. Я к ней относилась типа: ну идет она и идет своей дорогой. А Рафа для меня всегда был как какой-то стимул, самый большой пример. И поэтому, когда я его увидела, естественно, самое главное [было] сфоткаться, что-то спросить, чтобы он расписался.

Когда я приехала в академию первый раз в декабре или в конце ноября, я его увидела, и он меня поцеловал. У них же очень принято целовать два раза [при встрече]. И он это сделал... И тогда я не заплакала, но я маме [говорю]: меня поцеловал Рафа. Вы это понимаете вообще? Сам, то есть он потянулся, и я прямо была в шоке, – сказала Корнеева в интервью «Больше!».