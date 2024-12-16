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Глава Федерации тенниса Италии: «Упорство и целеустремленность сделали из Синнера совершенного игрока без слабых мест»

Глава Федерации тенниса Италии рассказал о первой встрече с Янником Синнером.

– Мы увиделись в раздевалке во время молодежного итогового в 2019-м. Он первым из итальянцев выиграл эти соревнования, и я хотел его поздравить. Он поразил меня своей образованностью и простотой. На корте уже был виден его огромный талант, он обладал шикарной техникой. Но ему все равно надо было работать над некоторыми физическими аспектами, зрелости еще не хватало. Он чем-то напомнил мне Винус Уильямс: невероятный потенциал, но проблемы с передвижением по корту. Потом упорство и целеустремленность сделали из Синнера совершенного игрока без слабых мест: теперь он двигается как ракета, лучше подает и даже у сетки играет более четко.

– Вы бы сделали на него ставку? Думали, что он может стать первой ракеткой?

– В тот период о себе заявил Алькарас, и все были зациклены на испанце. Эффектный, крепкий, очень быстрый, агрессивный. Но тем, кто спрашивал, есть ли такой игрок в Италии, я отвечал: «Синнер таким будет. Дайте ему время, и мы снова поговорим». И даже когда все называли его величайшим злом, потому что он решил пропустить Кубок Дэвиса, я защищал его как сторожевой пес. Оставьте его в покое. Пусть он спокойно тренируется, а результаты придут. В Синнере есть что-то особенное, – сказал Анжело Бинаги.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
logoЯнник Синнер
logoATP
logoВинус Уильямс
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