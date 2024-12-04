Янник Синнер: «Медведев очень помог мне вырасти. Раньше я никогда не играл серв-энд-воллей, а он вынудил меня это тренировать»

Янник Синнер рассказал, в чем может прибавить.

«В финале US Open я плохо подавал. Это вообще удар, в котором я могу сильно прибавить.

Я убежден, что как много ты бы ни тренировался, всегда может случиться плохой день. Поэтому очень важно иметь разнообразие, уверенно себя чувствовать у сетки, работать над игрой с лета.

Мне тяжело играть в защите – я стараюсь не играть в обороне. У меня разнообразный теннис, но, например, я до сих пор не очень хорошо играю у сетки.

Вырасти мне очень помог Даниил Медведев. Раньше я никогда не играл серв-энд-воллей, а он вынудил меня это тренировать, чтобы его победить. Против некоторых игроков мне нужно больше использовать бэкхенд.

В теннисе ты учишься на конкретных соперниках. И самый важный вопрос: «Как мне забраться в голову сопернику?» Если ты найдешь ответ, то ход борьбы меняется».