Янник Синнер: «Медведев очень помог мне вырасти. Раньше я никогда не играл серв-энд-воллей, а он вынудил меня это тренировать»
«В финале US Open я плохо подавал. Это вообще удар, в котором я могу сильно прибавить.
Я убежден, что как много ты бы ни тренировался, всегда может случиться плохой день. Поэтому очень важно иметь разнообразие, уверенно себя чувствовать у сетки, работать над игрой с лета.
Мне тяжело играть в защите – я стараюсь не играть в обороне. У меня разнообразный теннис, но, например, я до сих пор не очень хорошо играю у сетки.
Вырасти мне очень помог Даниил Медведев. Раньше я никогда не играл серв-энд-воллей, а он вынудил меня это тренировать, чтобы его победить. Против некоторых игроков мне нужно больше использовать бэкхенд.
В теннисе ты учишься на конкретных соперниках. И самый важный вопрос: «Как мне забраться в голову сопернику?» Если ты найдешь ответ, то ход борьбы меняется».
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий