Дерепаско и Омарханов выиграли Orange Bowl в парном разряде
17-летний испанец Андрес Сантамарта-Ройг стал победителем Orange Bowl.
В финале одного из крупнейших и самых престижных юниорских турниров он обыграл 15-летнего француза Мойзе Куаме – 7:5, 6:2.
Для испанца это пятый юниорский титул. В рейтинге ITF перед Orange Bowl он стоял 29-м. На «Больших шлемах» не проходил дальше второго круга.
В парном разряде чемпионами стали россиянин Тимофей Дерепаско и казахстанец Амир Омарханов.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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