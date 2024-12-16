Дерепаско и Омарханов выиграли Orange Bowl в парном разряде

17-летний испанец Андрес Сантамарта-Ройг стал победителем Orange Bowl.

В финале одного из крупнейших и самых престижных юниорских турниров он обыграл 15-летнего француза Мойзе Куаме – 7:5, 6:2.

Для испанца это пятый юниорский титул. В рейтинге ITF перед Orange Bowl он стоял 29-м. На «Больших шлемах» не проходил дальше второго круга.

В парном разряде чемпионами стали россиянин Тимофей Дерепаско и казахстанец Амир Омарханов.