Янник Синнер: «Когда с Шумахером произошел несчастный случай, это стало для меня ударом»
Янник Синнер с детства смотрел «Формулу-1».
– Вы помните первый Гран-при, который увидели?
– Я следил за «Формулой-1» еще в детстве, но никогда не был на гонках. Первое воспоминание – о Шумахере. Когда с ним произошел несчастный случай на горнолыжном курорте, это стало для меня ударом.
– В 2013 году вы были совсем ребенком.
– Да, но это событие показало мне, что жизнь может измениться за секунду. Ничего нельзя принимать как должное, нужно жить сегодняшним днем, получая удовольствие и стремясь к целям.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Corriere della Sera
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