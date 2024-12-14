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Янник Синнер: «Когда с Шумахером произошел несчастный случай, это стало для меня ударом»

Янник Синнер с детства смотрел «Формулу-1».

– Вы помните первый Гран-при, который увидели?

– Я следил за «Формулой-1» еще в детстве, но никогда не был на гонках. Первое воспоминание – о Шумахере. Когда с ним произошел несчастный случай на горнолыжном курорте, это стало для меня ударом.

– В 2013 году вы были совсем ребенком.

– Да, но это событие показало мне, что жизнь может измениться за секунду. Ничего нельзя принимать как должное, нужно жить сегодняшним днем, получая удовольствие и стремясь к целям.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Corriere della Sera
logoЯнник Синнер
logoМихаэль Шумахер
logoATP
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