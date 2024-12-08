Синнер пришел на Гран-при Абу-Даби
Янник Синнер посетил бокс «Феррари» перед гонкой Гран-при Абу-Даби.
Итальянец пообщался с руководителем «Ф-1» Стефано Доменикали и гонщиком Шарлем Леклером.
Фото: x.com/F1
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @F1
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