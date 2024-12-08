Синнер объявил финиш на Гран-при Абу-Даби, Соболенко и Бадоса посетили гонку
Первая ракетка мира Янник Синнер объявил финиш на Гран-при Абу-Даби.
Победителем гонки стал Ландо Норрис из «Макларена».
Также гонку посетила Арина Соболенко, которая была замечена в боксе «Альпин».
Паула Бадоса сфотографировалась с Фернандо Алонсо.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
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