Синнер объявил финиш на Гран-при Абу-Даби, Соболенко и Бадоса посетили гонку

Первая ракетка мира Янник Синнер объявил финиш на Гран-при Абу-Даби.

Победителем гонки стал Ландо Норрис из «Макларена».

Также гонку посетила Арина Соболенко, которая была замечена в боксе «Альпин».

Паула Бадоса сфотографировалась с Фернандо Алонсо.

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