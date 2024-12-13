Макнами о камбэке Сафина после медперерыва в финале AO-2005: «Физио сказал: «Марату грустно, одиноко, и он просто хотел с кем-то поговорить». Это перевернуло ход матча»

Пол Макнами вспомнил победу Марата Сафина на Australian Open-2005.

«2005-й – выдающийся год на Australian Open. Мы отметили 100-летие турнира, и полуфиналы вышли потрясающими: Хьюитт обыграл Роддика, а Сафин ушел с матчбола против Федерера.

Финал был невероятным. Ллейтон выигрывал, контролировал ситуацию во втором сете. В начале этой партии Марат вызвал [физио] Ивана [Гутьерреса].

Дальше Иван возвращается, и я спрашиваю: «Что с Маратом?» Он отвечает: «Он сказал, что паршиво играет. Ему грустно, одиноко, и он просто хотел с кем-то поговорить. Он просто хотел поговорить о том, как плохо себя чувствует. Поэтому я только его выслушал».

И это перевернуло матч. Он сломал Ллейтона. Конец игры», – сказал бывший директор Australian Open в подкасте The Sit-Down.

Макнами руководил Australian Open с 1995-го по 2006-й.