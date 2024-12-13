Макнами о камбэке Сафина после медперерыва в финале AO-2005: «Физио сказал: «Марату грустно, одиноко, и он просто хотел с кем-то поговорить». Это перевернуло ход матча»
Пол Макнами вспомнил победу Марата Сафина на Australian Open-2005.
«2005-й – выдающийся год на Australian Open. Мы отметили 100-летие турнира, и полуфиналы вышли потрясающими: Хьюитт обыграл Роддика, а Сафин ушел с матчбола против Федерера.
Финал был невероятным. Ллейтон выигрывал, контролировал ситуацию во втором сете. В начале этой партии Марат вызвал [физио] Ивана [Гутьерреса].
Дальше Иван возвращается, и я спрашиваю: «Что с Маратом?» Он отвечает: «Он сказал, что паршиво играет. Ему грустно, одиноко, и он просто хотел с кем-то поговорить. Он просто хотел поговорить о том, как плохо себя чувствует. Поэтому я только его выслушал».
И это перевернуло матч. Он сломал Ллейтона. Конец игры», – сказал бывший директор Australian Open в подкасте The Sit-Down.
Макнами руководил Australian Open с 1995-го по 2006-й.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ausopen.com
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