Полина Кудерметова проиграла в финале 100-тысячника в Дубае

116-я ракетка мира Полина Кудерметова уступила в финале турнира ITF в Дубае.

В финале 21-летняя россиянка не справилась с Джоди Анной Беррейдж – 3:6, 3:6. Завтра Кудерметова-младшая обновит личный рекорд и поднимется на 106-ю строчку рейтинга.