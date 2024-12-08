Полина Кудерметова проиграла в финале 100-тысячника в Дубае
116-я ракетка мира Полина Кудерметова уступила в финале турнира ITF в Дубае.
В финале 21-летняя россиянка не справилась с Джоди Анной Беррейдж – 3:6, 3:6.
Завтра Кудерметова-младшая обновит личный рекорд и поднимется на 106-ю строчку рейтинга.
Опубликовал: Кирилл Куценко
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