Веснина о победе над Цибулковой на «Уимблдоне»-2016: «Я спасла ее свадьбу. Проиграв мне в 1/4, она успела прилететь и подготовиться»

Елена Веснина вспомнила, как в 2015-м перенесла свадьбу из-за Кубка Федерации.

Она вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова, сейчас у них две дочки.

«Изначально у нас дата свадьбы должна была быть 14 ноября. Когда мы вышли в финал Кубка Федерации, нам сообщили новость, что финал Кубка Федерации 14 ноября. Я помню, что мы как раз с девчонками были в раздевалке. Я говорю: «Подождите, как 14 ноября? Мы не можем 14 ноября!» Капитаном тогда была Настя Мыскина, она сказала: «Лен, ну такие даты, 14-15 ноября».

Пришлось перенести свадьбу, ресторан. Паша уже все забронировал, уже все было заранее обговорено, оплачено. Той даты, которую мы хотели, 19 ноября, не было, и мы на 20 ноября поставили день свадьбы.

Но это, на самом деле, достаточно частая ситуация. У Доминики Цибулковой то же самое было. Ее свадьба была назначена на вторую неделю «Уимблдона». Она не ожидала, что туда дойдет, и, проиграв мне в четвертьфинале, она успела, у нее как раз было три дня для того, чтобы прилететь и подготовиться. Я спасла свадьбу (смеется) », – сказала Цибулкова в эфире ютуб-канала BB Tennis.

В финале Кубка Федерации-2015 россиянки проиграли чешкам в Праге с общим счетом 2:3.