Тарпищев переизбран президентом ФТР на 4 года

Шамиль Тарпищев переизбран президентом Федерации тенниса России на четырехлетний срок, сообщает ТАСС.

Решение было единогласно принято на отчетно-выборной конференции организации, которая проходит в Казани. Тарпищев был единственным кандидатом.

Тарпищеву 76 лет, он руководит ФТР с 1999 года.