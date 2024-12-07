Тарпищев переизбран президентом ФТР на 4 года
Шамиль Тарпищев переизбран президентом Федерации тенниса России на четырехлетний срок, сообщает ТАСС.
Решение было единогласно принято на отчетно-выборной конференции организации, которая проходит в Казани. Тарпищев был единственным кандидатом.
Тарпищеву 76 лет, он руководит ФТР с 1999 года.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: ТАСС
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