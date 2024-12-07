  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Халеп, отбывшая 9 месяцев дисквалификации за допинг: «Я не ожидала, что вернуться будет так сложно»
1

Халеп, отбывшая 9 месяцев дисквалификации за допинг: «Я не ожидала, что вернуться будет так сложно»

Симона Халеп объяснила, почему ей сложно вернуться в теннис после дисквалификации.

В этом сезоне Халеп провела пять матчей, из которых выиграла один.

«Я не ожидала, что вернуться будет так сложно. Я считала, что знаю, что испытывают игроки, знаю, как должна тренироваться. Но вдруг мне стало сложно справляться с эмоциями перед матчами. Я всегда нервничала перед матчами, но теперь возникает неприятное ощущение в животе.

Во время матчей я была вялой. Не получались шаги к мячу, к углам. Как будто мозг не посылал ногам правильные сигналы.

Я каждый день выхожу на корт и делаю то же, что и раньше. Но в матче все меняется. Я сыграла два турнира, и три дня у меня все болело. Поэтому моя главная цель –  выиграть несколько матчей и вернуть уверенность в себе.

После девять месяцев дисквалификации я попросила восстановить мой рейтинг, потому что теперь понимаю, как тяжело ждать wild card. Приходится думать: «Как мне тренироваться? Как мне готовиться?». Все это очень утомительно. Я поняла, что Совет не хочет возвращать мне тот рейтинг, который был у меня в прошлом июле, и WTA тоже. Меня это очень расстроило, потому что я считаю, что заслуживаю его вернуть.

Я никогда в жизни не следила за количеством очков. Но теперь я посмотрела, сколько очков нужно заработать, чтобы попасть в топ-100. Около 900, так что посмотрим. Если я буду выступать на хорошем уровне, то поднимусь туда.

Большинство людей говорят, что без тенниса можно впасть в депрессию. Если честно, на мне это не так сильно сказалось, потому что я смогла узнать себя. Я смогла получше узнать Симону и сейчас стараюсь понять, что мне нравится в жизни, как вообще жить. До сих пор у меня не было такого шанса. Я предпочитаю во всем искать плюсы и применять их с пользой.

Если я и дальше буду получать удовольствие от тенниса, это уже победа, даже если я не добьюсь прежних успехов. Трудно стать такой, как раньше, но я делаю все возможное».

CAS может забанить Синнера за допинг. Кто в теннисе уже через это проходил?

Халеп вернулась после бана за допинг. Почему его сократили с 4 лет до 9 месяцев? И как она играет?

Два решения по делу Халеп: по одному она год сидела на допинге, по второму – почти не виновата. Почему так?

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: Telegraph
logoСимона Халеп
logoWTA
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Халеп о Швентек: «Теннисистка – не хочу называть имя – отбыла 3 недели дисквалификации, потом сыграла 2 турнира и продолжила отбывать дисквалификацию. Это как?»
51сегодня, 11:22
Халеп о допинг-делах Швентек и Синнера: «Мне больно от несправедливости по отношению ко мне»
3129 ноября, 06:59
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Уже 30 миллионов активных игроков в более чем 110 странах. Какой вид спорта – самый быстрорастущий в мире?
15 минут назадСпецпроект
Итоговый турнир UTS. Групповой этап. Руне играет со Штруффом, Рублев уступил Коккинакису, де Минаур победил Бублика, Эмбер – Монфиса
1715 минут назадLive
Кэти Болтер: «Было несколько случаев, когда меня преследовали. Однажды кто-то написал: «Я на улице. Если выйдешь, сделаю тебе больно»
18 минут назад
Глава ATP о критике календаря: «Невозможно составить оптимальное расписание, когда теннисом руководят семь разных организаций»
3сегодня, 20:36
Рыбакина учится в автошколе в Дубае
2сегодня, 17:43
Глава ATP: «Мы централизовали выбор мячей. Но нужно подождать, пока у турниров закончатся контракты с производителями»
3сегодня, 17:10
Радукану будет работать с бывшим фитнес-тренером Шараповой и Осаки: «Он поможет мне раскрыть потенциал»
сегодня, 15:38
Веснина о победе над Цибулковой на «Уимблдоне»-2016: «Я спасла ее свадьбу. Проиграв мне в 1/4, она успела прилететь и подготовиться»
1сегодня, 14:56
Кириос о том, что, собирая идеального игрока, выбрал свой IQ: «Не знаю, доходил ли кто-то еще до финала «Уимблдона» без тренера»
13сегодня, 13:10
Халеп о Швентек: «Теннисистка – не хочу называть имя – отбыла 3 недели дисквалификации, потом сыграла 2 турнира и продолжила отбывать дисквалификацию. Это как?»
51сегодня, 11:22
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00