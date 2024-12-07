Халеп, отбывшая 9 месяцев дисквалификации за допинг: «Я не ожидала, что вернуться будет так сложно»

Симона Халеп объяснила, почему ей сложно вернуться в теннис после дисквалификации.

В этом сезоне Халеп провела пять матчей, из которых выиграла один.

«Я не ожидала, что вернуться будет так сложно. Я считала, что знаю, что испытывают игроки, знаю, как должна тренироваться. Но вдруг мне стало сложно справляться с эмоциями перед матчами. Я всегда нервничала перед матчами, но теперь возникает неприятное ощущение в животе.

Во время матчей я была вялой. Не получались шаги к мячу, к углам. Как будто мозг не посылал ногам правильные сигналы.

Я каждый день выхожу на корт и делаю то же, что и раньше. Но в матче все меняется. Я сыграла два турнира, и три дня у меня все болело. Поэтому моя главная цель – выиграть несколько матчей и вернуть уверенность в себе.

После девять месяцев дисквалификации я попросила восстановить мой рейтинг, потому что теперь понимаю, как тяжело ждать wild card. Приходится думать: «Как мне тренироваться? Как мне готовиться?». Все это очень утомительно. Я поняла, что Совет не хочет возвращать мне тот рейтинг, который был у меня в прошлом июле, и WTA тоже. Меня это очень расстроило, потому что я считаю, что заслуживаю его вернуть.

Я никогда в жизни не следила за количеством очков. Но теперь я посмотрела, сколько очков нужно заработать, чтобы попасть в топ-100. Около 900, так что посмотрим. Если я буду выступать на хорошем уровне, то поднимусь туда.

Большинство людей говорят, что без тенниса можно впасть в депрессию. Если честно, на мне это не так сильно сказалось, потому что я смогла узнать себя. Я смогла получше узнать Симону и сейчас стараюсь понять, что мне нравится в жизни, как вообще жить. До сих пор у меня не было такого шанса. Я предпочитаю во всем искать плюсы и применять их с пользой.

Если я и дальше буду получать удовольствие от тенниса, это уже победа, даже если я не добьюсь прежних успехов. Трудно стать такой, как раньше, но я делаю все возможное».

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