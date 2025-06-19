Король Испании присвоил Надалю титул маркиза
Рафаэль Надаль удостоен дворянского титула маркиза.
Король Испании Филипп VI присвоил Рафаэлю Надалю дворянский титул маркиза. Титул является наследственным и может передаваться его потомкам.
Среди других удостоенных дворянских титулов – поп-рок певица Лус Касаль и паралимпийская пловчиха Тереза Пералес.
«Они источник гордости для Испании и постоянный ориентир для ценностей, которые должны вдохновлять наше общество», – говорится в заявлении королевского дворца.
Источник: elpais.com
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