Король Испании присвоил Надалю титул маркиза

Рафаэль Надаль удостоен дворянского титула маркиза.

Король Испании Филипп VI присвоил Рафаэлю Надалю дворянский титул маркиза. Титул является наследственным и может передаваться его потомкам.

Среди других удостоенных дворянских титулов – поп-рок певица Лус Касаль и паралимпийская пловчиха Тереза Пералес.

«Они источник гордости для Испании и постоянный ориентир для ценностей, которые должны вдохновлять наше общество», – говорится в заявлении королевского дворца.