Синнер сыграет на февральском турнире в Дохе
Янник Синнер подтвердил участие в хардовом турнире в Дохе. Он пройдет 17-22 февраля.
Итальянец впервые выступит в столице Катара. С нового сезона турнир получит категорию ATP 500.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм турнира в Дохе
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