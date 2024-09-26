76-летний Тарпищев хочет переизбраться на пост главы Федерации тенниса России
Президент ФТР Шамиль Тарпищев заявил, что планирует переизбираться на новый срок.
Конференция, на которой будет выбран президент федерации тенниса, состоится с 5 по 7 декабря в Казани.
– Вы 25 лет возглавляете Федерацию тенниса России. Не устали каждый день решать глобальные задачи?
– Я счастливый человек, у меня работа и хобби совпадают. Так что продолжаю работать, пока летаю (улыбается). Главное, что есть идеи и есть куда стремиться. А раз получается, то грех уходить. Как только будет что‑то не так, тогда надо уходить, – сказал Тарпищев в интервью «Матч ТВ».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: matchtv.ru
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