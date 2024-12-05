Алькарас обыграл Шелтона, Наварро – Пегулу на выставочном турнире в Нью-Йорке

В Нью-Йорке на «Мэдисон-сквер-гарден» прошел выставочный турнир Garden Cup.

Третья ракетка мира Карлос Алькарас победил №21 Бена Шелтона – 4:6, 6:2, 1-0.

Восьмая ракетка мира Эмма Наварро обыграла №7 Джессику Пегулу – 7:5, 7:6.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе