Поражение Алькараса от ван де Зандшульпа на US Open – главная сенсация сезона на ТБШ по версии ATP
ATP опубликовала рейтинг главных сенсаций сезона на «Больших шлемах».
5. Джованни Мпетши Перрикар – Себастьян Корда – 7:6(5), 6:7(4), 7:6(6), 6:3, первый круг «Уимблдона».
4. Алексей Попырин – Новак Джокович – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, третий круг US Open.
3. Франсиско Комесанья – Андрей Рублев – 6:4, 5:7, 6:2, 7:6(5), первый круг «Уимблдона».
2. Артур Казо – Хольгер Руне – 7:6(4), 6:4, 4:6, 6:3, второй круг Australian Open.
1. Ботик ван де Зандшульп – Карлос Алькарас – 6:1, 7:5, 6:4, второй круг US Open.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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