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  • Поражение Алькараса от ван де Зандшульпа на US Open – главная сенсация сезона на ТБШ по версии ATP
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Поражение Алькараса от ван де Зандшульпа на US Open – главная сенсация сезона на ТБШ по версии ATP

ATP опубликовала рейтинг главных сенсаций сезона на «Больших шлемах». 

5. Джованни Мпетши Перрикар – Себастьян Корда – 7:6(5), 6:7(4), 7:6(6), 6:3, первый круг «Уимблдона».

4. Алексей ПопыринНовак Джокович – 6:4, 6:4, 2:6, 6:4, третий круг US Open.

3. Франсиско КомесаньяАндрей Рублев – 6:4, 5:7, 6:2, 7:6(5), первый круг «Уимблдона».

2. Артур КазоХольгер Руне – 7:6(4), 6:4, 4:6, 6:3, второй круг Australian Open.

1. Ботик ван де ЗандшульпКарлос Алькарас – 6:1, 7:5, 6:4, второй круг US Open.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
logoATP
logoСебастьян Корда
logoДжованни Мпетши Перрикар
logoУимблдон
logoНовак Джокович
logoАндрей Рублев
logoАлексей Попырин
logoAustralian Open
logoКарлос Алькарас
logoХольгер Руне
logoБотик ван де Зандшульп
logoUS Open
logoФрансиско Комесанья
Артур Казо
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