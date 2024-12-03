Победа Нарди над Джоковичем – главная сенсация сезона на турнирах ATP, поражение Рублева от Меньшика – на втором месте
ATP опубликовала рейтинг главных сенсаций сезона за пределами «Больших шлемов».
5. Тиаго Монтейро – Стефанос Циципас – 6:4, 6:4, второй круг «Мастерса» в Мадриде.
4. Жоао Фонсека – Артур Фис – 6:0, 6:4, первый круг в Рио.
3. Томаш Махач – Карлос Алькарас – 7:6(5), 7:5, четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.
2. Якуб Меньшик – Андрей Рублев – 6:4, 7:6(6), четвертьфинал в Дохе.
1. Лука Нарди - Новак Джокович – 6:4, 3:6, 6:3, третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
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