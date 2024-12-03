  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Победа Нарди над Джоковичем – главная сенсация сезона на турнирах ATP, поражение Рублева от Меньшика – на втором месте
1

Победа Нарди над Джоковичем – главная сенсация сезона на турнирах ATP, поражение Рублева от Меньшика – на втором месте

ATP опубликовала рейтинг главных сенсаций сезона за пределами «Больших шлемов». 

5. Тиаго МонтейроСтефанос Циципас – 6:4, 6:4, второй круг «Мастерса» в Мадриде.

4. Жоао ФонсекаАртур Фис – 6:0, 6:4, первый круг в Рио.

3. Томаш МахачКарлос Алькарас – 7:6(5), 7:5, четвертьфинал «Мастерса» в Шанхае.

2. Якуб МеньшикАндрей Рублев – 6:4, 7:6(6), четвертьфинал в Дохе.

1. Лука Нарди - Новак Джокович – 6:4, 3:6, 6:3, третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллс.

Опубликовала: Любовь Энина
Источник: официальный сайт ATP
logoATP
logoСтефанос Циципас
logoТиаго Монтейро
logoКарлос Алькарас
logoАртур Фис
logoНовак Джокович
logoАндрей Рублев
Лука Нарди
logoТомаш Махач
Жоао Фонсека
Якуб Меньшик
logoShanghai Rolex Masters
logoMutua Madrid Open
logoBNP Paribas Open
logoQatar ExxonMobil Open
logoRio Open
Рекомендуем
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Рууд о конфликте с Руне на РГ-2022: «Мы оба немного повзрослели. Сейчас отношения намного лучше, чем два года назад»
2 минуты назад
Член Зала теннисной славы Нил Фрейзер умер в 91 год
сегодня, 14:02
Джокович, Синнер, Алькарас сыграют в благотворительных матчах на неделе перед Australian Open
сегодня, 13:25
Дрэйпер о хейте в соцсетях: «После каждого матча ты получаешь сотни сообщений. Девушкам достается гораздо больше, чем парням»
7сегодня, 12:25
Шарапова вручила награду на премии Fashion Awards
12сегодня, 11:10Фото
К команде Алькараса присоединится бывший тренер Каррено-Бусты (Marca)
3сегодня, 10:30
Дрэйпер о том, как Синнер помог ему приготовить пасту: «Нужно было просто спросить у мамы, но я поступил иначе. Он сделал вкусную пасту и научил меня»
1сегодня, 09:25
Александр Бублик: «Во все татуировки я вкладывал много эмоций. Они были набиты не просто так, это не Спанч Боб на коленке»
4сегодня, 08:13
У Джоковича наибольшие призовые в истории с учетом инфляции, Медведев – 12-й, Кафельников – 16-й (Forbes)
11сегодня, 07:52
«Я подумал: почему бы не присоединиться?» Циципас подключился к прямому эфиру Серены
1сегодня, 07:00
Ко всем новостям
Последние новости
Тренер «Ювентуса» Мотта пришел на матч Зверева и Фрица на итоговом
716 ноября, 14:49Фото
Пирло пришел на матч Синнера и Фрица на итоговом
312 ноября, 20:35Фото
Кьеллини пришел на матч Синнера и де Минаура на итоговом
10 ноября, 21:03Фото
Начало матча Рублева и Шелтона задержалось из-за дымовой машины. Шелтон разгонял дым полотенцем
425 октября, 14:11Фото
Стокгольм (ATP). Вавринка, Берреттини, Давидович-Фокина, Харри, Сонего, Дьере вышли во 2-й круг, Котов, Норри, Борг выбыли
516 октября, 13:15
Алматы (ATP). Карацев, Махач, Шевченко, Эванс вышли во 2-й круг, Сафиуллин, Дакворт выбыли
2016 октября, 09:18
Нинбо (WTA). Калинская, Мирра Андреева, Мухова вышли во 2-й круг, Потапова и Александрова снялись, Шнайдер, Рахимова, Томлянович выбыли
7116 октября, 08:55
Сетка US Open-2024
38 сентября, 22:15
«Непередаваемая атмосфера. Весь стадион ждет момента, когда хрупкие девочки поднимут большую кастрюлю». Ласицкас о финале Кубка Федерации-2004
51 сентября, 19:20
Звонарева о дочке: «Она пока не в том возрасте, чтобы оценить важность кубков. Стараюсь немножко ее погрузить в историю»
71 сентября, 08:00