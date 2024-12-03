Дрэйпер о том, как Синнер помог ему приготовить пасту: «Нужно было просто спросить у мамы, но я поступил иначе. Он сделал вкусную пасту и научил меня»
«[Пару лет назад] я ничего не умел готовить (смеется). А он итальянец, и я подумал, что он знает, как готовить пасту. Надо было просто спросить у мамы, но я поступил иначе. Он сделал вкусную пасту и научил меня».
Также он рассказал, как в последнее время изменилось его отношение к работе.
«Когда я был помладше, то не очень любил работать. Когда ты молод, попадая в мир тенниса, ты не знаешь, что имеет значение.
Это серьезная перемена, потому что ты понимаешь, что если хочешь добиться успеха, то должен повзрослеть, стать зрелым уже в 20 лет. Я не был к этому готов; я не хотел упорно работать. Не хотел жертвовать. Не хотел вести себя профессионально. Не хотел делать то, что необходимо для достижения целей.
Именно тогда я осознал, что должен измениться. Я очень, очень горжусь тем, что принял решение стать другим, и это мне очень помогло. Много хорошего произошло благодаря тому, что я старался стать лучше, повзрослеть, быть более независимым.
Я постоянно слышу, что удовольствие приносит не результат, а процесс его достижения – путь, который ты проходишь: работа, сомнения, переживания. Ты думаешь: «Получится ли у меня то? Получится ли у меня это?» Именно усилия, которые ты прилагаешь, и есть самая приятная часть.
В этом году я пережил несколько потрясающих, очень приятных моментов, но еще я научился получать удовольствие от упорной работы и всех связанных с ней трудностей».
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