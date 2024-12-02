Тренер Медведева: «У Маррея нет тренерской методологии. Он ничего не знает о тренерской работе – и будет учиться на ходу»

Тренер Даннила Медведева прокомментировал работу Новака Джоковича и Энди Маррея.

«Я не удивлен. Я знал, что Энди не сможет больше двух-трех месяцев сидеть без дела.

Но у него нет того, что можно назвать тренерской методологией. Он ничего не знает о тренерской работе – и будет учиться на ходу.

Но Новак не поэтому хочет с ним работать. Новак так хорошо себя знает, что тренер ему в принципе и не нужен. Либо он может попросить помощи у других членов команды. Но ему важно бросать себе вызов и изучать методы тренировок, которые на первый взгляд кажутся неочевидными.

Произойти может что угодно. Думаю, это сотрудничество что-нибудь даст Новаку. Но еще есть физическая и энергетическая реальность. Ему будет трудно – с Марреем или без. Но его соперникам тоже будет непросто», – сказал Жиль Сервара.