451-я ракетка мира перенес инсульт во время матча

451-я ракетке мира Алтугу Челикбилеку стало плохо во время полуфинала ITF в Монастире, он снялся после одного сыгранного гейма. Сообщается, что у 28-летнего турка произошло внутримозговое кровоизлияние. Ему сделали операцию, сейчас он находится без сознания.